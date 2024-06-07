Заявления из ОПЕК+ привели к некоторому повышению цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть немного поднялись 7 июня благодаря заверениям членов ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — о готовности приостановить или отменить соглашения об объемах добычи.