Заявления из ОПЕК+ привели к некоторому повышению цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть немного поднялись 7 июня благодаря заверениям членов ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — о готовности приостановить или отменить соглашения об объемах добычи.
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