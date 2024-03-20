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Санитарная зона: ее размеры по Путину и Медведеву

Санитарная зона: ее размеры по Путину и Медведеву

© РИА Новости . Алексей Никольский Ростислав Ищенко Недавно президент России в очередной раз напомнил о том, что одним из способов избавить от обстрелов российские территории является создание санитарной зоны.

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