Фьючерсы без иллюзий

Бессрочные фьючерсы на акции американских компаний на Московской бирже позволяют российским инвесторам зарабатывать на изменении стоимости зарубежных активов, не приобретая сами бумаги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Слон» попал под ...
- Европа на крючке ...
- Кадры решают все
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым