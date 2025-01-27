На днях полковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис, который ведет свой You-tube-канал, задал известному у нас профессору Чикагского университета Джону Миршаймеру о перспективах переговоров по Украине: «Как вы думаете, что будет, если Трамп скажет: «Мы хотим перемирия (это его главная переговорная позиция), а русские просто скажут нет?» Согласитесь, это квинтэссенция наших размышлений, надежд и опасений по поводу будущей встречи американского и российского президентов.
Джон Миршаймер: русские не рехнулись
Комментарии
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Samarium
Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области должны вернуться в состав России.... Лишь тогда можно будет вести переговоры о прекращении боевых действий и только при выполнении всех остальных требований России к украине....
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22 час.
Юрий Золотарев
БандероЖОПия - ВСЯ!! - должна просто пойти в Ж---! Украина пускай остаётся, если сможет растереть в порошок всю бандеровщину на своей территории. Если НЕТ - пускай идёт в Ж--- вместе с БандероЖОПией!!
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16 час.
Валерий Авгур
Никаких соглашений,Киев,Харьков,Николаев и Одесса русские города и точка.Всё что дальше Киева пусть будут хрюкаиной
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14 час.
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