Выгнал русских и нацелил ракеты на Иран: Пашинян упустил последний шанс на мирную жизнь

Российские пограничники, более тридцати лет прослужившие на территории международного аэропорта Звартноц (что в пятнадцати километров от Еревана), покинули Армению по решению верховных властей республики во главе с премьер-министром Пашиняном.
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