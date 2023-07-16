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Главное не в том, что произошло, а почему? О ситуации вокруг командующего 58-й армией генерала Попова

Главное не в том, что произошло, а почему? О ситуации вокруг командующего 58-й армией генерала Попова

Меньше месяца прошло после мятежа ЧВК "Вагнер", как наше общество оказалось вновь свидетелем события малоприятного, мягко скажем.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Как говорится дыма без огня не бывает, но то что в минобороны России и генштабе не нормальная ситуация это однозначно.... Складывается такое впечатление что идет борьба между высшими чинами боевыми генералами на передке и паркетными генералами и &quot;эффективными&quot; офицерами разного уровня генерального штаба... Вся проблема что одни воюют, а вторые воруют и решают вопросы своего личное благополучие... Ведь война это для кого кровь, а кому и мать родная... Ладно Пригожин предатель, хотя время покажет и почему если он такой то ни кто не несет ответственности из минобороны... А где Суровикин, Попов и т.д., что они тоже предатели и другие. А ведь все в бабках которые на сегодня очень хорошо научились &quot;эффективные&quot; офицеры разных уровней научились осваивать... А не пора ли перекрыть эту лавочку и запретить работать с частным бизнесом, а наладить работу государственных предприятий, которые поставить под контроль, и не давать возможности откатов, коррупции и т.д. в минобороны....
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