В поселке Тура Красноярского края третий день выстраиваются очереди за продуктами. Люди часами стоят на морозе, чтобы купить картошку, капусту, лук, молоко и яйца.
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