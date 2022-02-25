Спорт Уик-Энд

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Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: После вылета из Лиги Европы бразильцы «Зенита» могут захандрить

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: После вылета из Лиги Европы бразильцы «Зенита» могут захандрить

Собеседник «Спорт уик-энда» - бывший главный тренер «Кубани», «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченко.

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