Стая «Белых лебедей»: озвучены планы РФ по возобновлению выпуска ракетоносцев Ту-160М Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и компания «Туполев» раскрыли детали масштабной программы возобновления производства модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М («Белый лебедь»).
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