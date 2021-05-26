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Брат-близнец стал для меня чужим

Брат-близнец стал для меня чужим

У меня есть брат близнец, но мы не общаемся уже 20 лет. Причина простая, но ситуацию она легче не делает.

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Vera Dobryagina
Грустно, конечно...Про близнецов обычно совсем другое рассказывают - они настолько близки эмоционально, что даже если один где-то вдали заболевает, то и второй начинает болеть, если у одного возникают проблемы, второй это чувствует интуитивно, и всегда поможет. Что по жизни у них и вкусы, и привычки одинаковы, и ещё - что братья -близнецы часто женятся на сёстрах-близняшках. Ваша история -скорее исключение, но мне кажется, тут ничего не исправить, 20 лет прошло, действительно, вы - чужие люди, да и простить брата у вас не получилось.
Евгений Моцарь
Исключения .как раз и подтверждают правила!

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