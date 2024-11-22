Крестной дочке Пугачевой подарили иномарку на 20-летие

Алина Галкина похвасталась сюрпризом, который ей устроили. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлла Пугачева, как известно, является крестной мамой племянницы своего мужа — Алины Галкиной.
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