Новак: кабмин не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН сообщил, что российское правительство пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы бюджета на корректировку демпфирующего механизма, передает ТАСС.
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