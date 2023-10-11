Новак: кабмин не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН сообщил, что российское правительство пока не рассматривает повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы бюджета на корректировку демпфирующего механизма, передает ТАСС.