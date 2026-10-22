Специалисты связывают это с сезонными миграциями, поиском корма и завершением расселения молодняка Зоолог Владимир Ефременко предупредил россиян о том, что, помимо медведей, волков и лис, в ближайшее время им следует ожидать увеличения числа ежей.
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