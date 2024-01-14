Новая жизнь винтажных аксессуаров: в 2024 году в моду вернулись «сумки почтальона» Алёна Юрьева С каждым годом мода становится все более цикличной, возвращая в наш гардероб забытые тренды прошлых десятилетий.
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