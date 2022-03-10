В Приморском крае полицейские провели военно-спортивную игру «Есть такая профессия – служить России!»

В рамках проекта «Полиция – детям» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю, офицеры спецназа «Гром» совместно с коллегами из отдела специального назначения «Лидер» ГУФСИН России по Приморскому краю, учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ России Приморского края, а также педагогами школы № 17 города Владивостока провели военно-спортивную игру «Есть такая профессия – служить России!».