В Смоленске собираются запустить еще один автобус на маршрутке №8н

Местные жители задаются вопросом, будет ли их возить муниципальный транспорт Смолянка, проживающая на улице Краснофлотской областного центра, обратилась от лица местных горожан и пассажиров, использующих маршрут №8н, к местным властям.
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