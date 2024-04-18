Проект «Лиги Ставок» — среди лауреатов Премии СБК 2024. Букмекерский обзор

Главные новости российского и мирового беттинга. Капсула времени на Туре трофея Игр Будущего удостоилась престижной награды В Москве состоялась церемония вручения призов лауреатам 7-й Премии СБК — чемпионата России по спортивному бизнесу.
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