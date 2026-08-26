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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Ферстаппен: «Гарантия продолжения карьеры Макса в «Ред Булл» – наличие болида, за рулем которого он сможет побеждать»

Раймонд Вермюлен, который ведет дела Макса Ферстаппена в качестве менеджера, прокомментировал продление контракта нидерландского гонщика с «Ред Булл».

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