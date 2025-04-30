Елена Бондаренко находится в СИЗО, – Мураев

ИН Иван Нроскй Умная женщина, однозначно она не топит за бандеровцев, сил ей и терпения до освобождения, скоро поменяются местами.

Eduard Смешно:&quotОбвиняют в государственной измене тоесть Украине,те кто сам давно предал Украину,получает деньги из Лондона&quot;.Что за цирк?