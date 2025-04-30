Украинский политик, экс-депутат от «Партии регионов» Елена Бондаренко находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.
Елена Бондаренко находится в СИЗО, – Мураев
Комментарии
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ИН
Иван Нроскй
Умная женщина, однозначно она не топит за бандеровцев, сил ей и терпения до освобождения, скоро поменяются местами.
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13 час.
Eduard
Смешно:&quotОбвиняют в государственной измене тоесть Украине,те кто сам давно предал Украину,получает деньги из Лондона&quot;.Что за цирк?
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9 час.
Eduard
Зеленский не зр обслуживает интересы Запада,потому что те ему заплатилиВот государственная измена!
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9 час.
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