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Тухель о жеребьевке 1/4 ЛЧ: «Челси» хочет стать командой, которую никто не хочет получить в соперники»

Томас Тухель высказался в преддверии жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный тренер «Челси» поделился мнением после ответного матча 1/8 финала с «Лиллем» (2:1, первая игра – 2:0).

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