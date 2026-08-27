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Царьград

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The New York Times: Канадские преступники экспортируют машины в РФ

The New York Times: Канадские преступники экспортируют машины в РФ

После запрета на экспорт машин в Россию, угон автомобилей в Канаде возрос. Преступные группировки обходят санкции, отправляя машины через канадские порты в РФ, маскируя их под грузы запчастей или техники.

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