The New York Times: Канадские преступники экспортируют машины в РФ

После запрета на экспорт машин в Россию, угон автомобилей в Канаде возрос. Преступные группировки обходят санкции, отправляя машины через канадские порты в РФ, маскируя их под грузы запчастей или техники.
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