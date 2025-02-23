Андрей Веретенников совместно с сотрудниками пожарного надзора МЧС России и представителями бизнес-сообщества обсудил вопросы пожарной безопасности

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошёл семинар по вопросам соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности в области пожарной безопасности, осуществления федерального государственного лицензионного контроля, периодического подтверждения соответствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии