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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Домашний матч «Динамо» против минского «Динамо» пройдет в Санкт-Петербурге, скорее всего. Бадюков сказал: «98% вероятности того, что матч пройдет там»

Домашний матч московского « Динамо » против минского «Динамо», скорее всего, пройдет в Санкт-Петербурге.

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