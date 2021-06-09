Все матчи сборной Дании на Евро-2020

Новое поколение футболистов сборной Дании заставляет говорить о себе в самых положительных тонах. И хоть у датчан пока нет достижений сравнимых с 1992 годом, когда им удалось единственный раз взять золото чемпионата Европы, опасаться эту команду стоит любому сопернику.