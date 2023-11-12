Цена Dogecoin (DOGE) выросла на 10% за последние сутки

За последние 24 часа Dogecoin прибавила более чем на 10%, подскочив с $0,0730 до $0,0813. По данным CoinMarketCap, объем торгов за последние сутки увеличился более чем на 15%, достигнув показателя в $1 150 262 483.
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