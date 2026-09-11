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Царьград

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The Sun: В Италии водитель скорой убил 6 пациентов, введя им в вены воздух

The Sun: В Италии водитель скорой убил 6 пациентов, введя им в вены воздух

Сначала думали несчастный случай, но благодаря бдительности коллег-медиков водителя скорой из Эмилии-Романьи вывели на чистую воду и раскрыли серию убийств пенсионеров.

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