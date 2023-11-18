Китовая акула попросила о помощи и дайвер рискнул жизнью!

Вообще-то, китовая акула для людей совершенно не опасна. Но согласитесь, встреча с таким гигантом под водой может быть действительно опасна, а уж в этом случае дайвер так и вовсе был готов распрощаться с жизнью! Группа дайверов ожидала, что встреченный гигант просто проплывет мимо, как бывало это уже не раз.
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