Китовая акула попросила о помощи и дайвер рискнул жизнью!

Вообще-то, китовая акула для людей совершенно не опасна. Но согласитесь, встреча с таким гигантом под водой может быть действительно опасна, а уж в этом случае дайвер так и вовсе был готов распрощаться с жизнью! Группа дайверов ожидала, что встреченный гигант просто проплывет мимо, как бывало это уже не раз.