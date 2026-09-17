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Жителям Актау рассказали, что делать при обнаружении раненой птицы

Жителям Актау рассказали, что делать при обнаружении раненой птицы

inAktau.kz уже сообщал, что в Мангистау начали спасать раненых хищных и краснокнижных птиц. Здесь стартовал природоохранный проект,  который реализует Общественный фонд Umit Mangistau по заказу Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

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