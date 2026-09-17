Жителям Актау рассказали, что делать при обнаружении раненой птицы

inAktau.kz уже сообщал, что в Мангистау начали спасать раненых хищных и краснокнижных птиц. Здесь стартовал природоохранный проект, который реализует Общественный фонд Umit Mangistau по заказу Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.