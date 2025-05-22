Дайджест дня: Gladiator Dark Sky, российский Tenet и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В Америке представлен пикап Jeep Gladiator Dark Sky — новая спецверсия, сделанная на основе серийной комплектации Sport S.
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