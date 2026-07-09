Кому стоит чаще есть клубнику? Она снижает сахар, дарит витамин C и улучшает маркеры

В самом разгаре клубничный сезон, и так кстати подоспели новости об открытии американских учёных. Они провели большое исследование, и оказалось, что сладкая ягода не только дарит нам витамин С, но также снижает сахар в крови и улучшает маркеры состояния сосудов – проще говоря, укрепляет их.
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