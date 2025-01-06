На ПВНС состоится концерт, посвященный Рождеству

Сегодня, 6 января 2025 года, мэрия Кишинева организует на площади Великого национального собрания концерт с колядками и зимними песнями, посвященный рождественским праздникам, с общим названием «Зимняя пастель», сообщает Noi.
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