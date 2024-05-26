В Кировском районе Ленинградской области высадили 15 тысяч сеянцев Ели европейской

Алина Белова

Какие молодцы ! Низкий поклон этим людям, заботящихся о своих потомках. Леса безбожно уничтожаются, горят, а восстановление не производится. Раньше целые лесополосы постоянно высаживались . Об этом публиковали центральные газеты ( говорит моя бабушка ), а сейчас пару раз сообщили о посадке в городской местности в парках или облагораживают что-то. Таким образом восстановление леса не происходит. Нужна всероссийская программа о восстановлении и работа в этом направлении с детьми школьного, юношеского возраста. Министерство лесного хозяйства должно заняться этим вопросом, не откладывая в длинный ящик.