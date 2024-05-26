НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия
    я назвала бы его ПЕТРУШКОЙ на веревочке....у Байдена (не зелень)Маргарита Симонья...
  • Ольга Заварухина
    Милонов красавчик.Милонов призвал з...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Сделал сам себе отсрочку, Он фальшивый президент… «Зе» - дешевая «просрочка», Лжец, мошенник, лицемер.Маргарита Симонья...

В Кировском районе Ленинградской области высадили 15 тысяч сеянцев Ели европейской

В Кировском районе Ленинградской области высадили 15 тысяч сеянцев Ели европейской

В мероприятии приняли участие 400 неравнодушных человек В Кировском районе Ленинградской области стало на 6,5 гектара больше леса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алина Белова
Какие  молодцы !   Низкий  поклон  этим людям, заботящихся о своих  потомках.  Леса безбожно уничтожаются, горят, а восстановление  не  производится. Раньше  целые  лесополосы  постоянно    высаживались .  Об этом публиковали центральные  газеты  ( говорит моя  бабушка ), а сейчас пару  раз  сообщили о посадке в городской  местности в  парках или облагораживают что-то. Таким образом  восстановление  леса не происходит. Нужна всероссийская  программа  о восстановлении и работа в этом направлении  с детьми школьного, юношеского возраста.   Министерство  лесного хозяйства  должно  заняться  этим вопросом, не откладывая  в длинный  ящик.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх