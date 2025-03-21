Как защититься от магнитной бури 21 марта 2025 года, и когда ожидается следующая, более мощная Ольга БезродняяГеомагнитные колебания 21 марта 2025 года способны сказаться на самочувствии многих, в особенности тех, чей организм не обладает высокой адаптивностью к подобным геофизическим явлениям.