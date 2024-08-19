В Кеми не уверены, откроется ли в День знаний новая школа

В министерстве образования объяснили, как будет организован учебный процесс Текст: Антонина Кябелева Накануне учебного года школьники и их родители волнуются, сбудется ли их мечта, и откроется ли в День знаний в Кеми новая современная школа.
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