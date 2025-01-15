"Шенген всё. Границы закрываются". Иностранцы жалуются на свободу перемещения в ЕС

Похоже, что некогда популярный "мир свободных границ и перемещений" канул в Лету. И не только для жителей России, которых ЕС давно ограничил в передвижении, но и для всех остальных, кто хочет рассекать по "цветущему саду" в поисках приключений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии