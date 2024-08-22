Независимый кандидат в президенты США откажется от выборов в пользу Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший откажется от выборов в пользу кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа в обмен на должность в его администрации.
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