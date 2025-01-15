Армения определила приоритетное направление в сотрудничестве с США

Армения и США выбрали приоритетом интеграцию в евроатлантические структуры Армения и США выбрали приоритетом в двухстороннем сотрудничестве интеграцию Еревана в евроатлантические структуры в рамках хартии о стратегическом партнерстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии