Путин выразил соболезнование Вучичу в связи с трагедией на вокзале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование сербскому лидеру Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале города Нови-Сад, где при обрушении бетонного козырька здания погибли 14 человек, сообщается на сайте Кермля.
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