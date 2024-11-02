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Путин выразил соболезнование Вучичу в связи с трагедией на вокзале

Путин выразил соболезнование Вучичу в связи с трагедией на вокзале

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование сербскому лидеру Александру Вучичу в связи с трагедией на вокзале города Нови-Сад, где при обрушении бетонного козырька здания погибли 14 человек, сообщается на сайте Кермля.

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