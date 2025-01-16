Ончейн-индикаторы BTC продолжают выдавать медвежьи сигналы

Период стагнации стагнации, что сложился до момента взлета рынка криптовалют, привел к образованию пересечения скользящих средних ("крест смерти") между 30-дневной скользящей средней (30DMA) и 365-дневной скользящей средней (365DMA) Кривые основаны на метрике активных адресов, что указывает на снижение краткосрочной активности инвесторов.
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