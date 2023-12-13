В России резко сократилось превышение экспорта над импортом

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России сократилось в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 раза, с 223 до 50,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных Центробанком данных.