В России резко сократилось превышение экспорта над импортом

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России сократилось в январе-ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 раза, с 223 до 50,5 миллиарда долларов, следует из опубликованных Центробанком данных.
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