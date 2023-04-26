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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 апреля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 апреля 2023 года

Энергия дня двадцать шестого апреля две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1133 ="Аз Есмь" - главная защитная формула, которую может использовать человек, чтобы на него не воздействовали = Главное, получайте радость от любых событий, с которыми сталкиваетесь и столкнётесь в Будущем= Гордыня человеческая есть та Сущность, которая создана из Энергий его негативных поступков =Если ничего не менять в своей Жизни, то все ситуации с определённой периодичностью возвращаются = Жизнестойкость - это не просто умение терпеть, это способность всё начинать с самого начала =Жить - значит идти самому к самому себе.

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