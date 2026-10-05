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Автоюрист Воропаев предупредил об ошибках при самостоятельном оформлении ДТП

Автоюрист Воропаев предупредил об ошибках при самостоятельном оформлении ДТП

Автомобильный юрист Лев Воропаев назвал три распространённые ошибки водителей при оформлении ДТП по европротоколу, которые могут привести к снижению страховой выплаты.

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