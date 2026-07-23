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SPLETNIK

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Младшая дочь Пересильд и Учителя снялась во "взрослой" фотосессии

Младшая дочь Пересильд и Учителя снялась во "взрослой" фотосессии

Младшая дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя приняла участие в фотосессии: в кадре 13-летняя Мария позирует во "взрослых" образах и с макияжем.

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