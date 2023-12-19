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Болельщик пришел на игру «Лейкерс» с собакой в майке Остина Ривза

Болельщик пришел на игру «Лейкерс» с собакой в майке Остина Ривза

Болельщик посетил домашний матч «Лейкерс» против «Нью-Йорка» с собакой, на которой была майка форварда калифорнийцев Остина Ривза.

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