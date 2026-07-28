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Карасин: действия ВСУ расходятся с заявлениями Зеленского о дипломатии

Член Совфеда России Григорий Карасин в ночь со вторника на среду констатировал отсутствие готовности Киева к ведению переговорного процесса по скорейшему разрешению конфликтной ситуации, описав реальное положение дел.

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