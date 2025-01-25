Западные правительства покрывают власти Украины и стоящих у них на службе киберпреступников. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов.
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