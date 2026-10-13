Как с помощью JINSA Израиль управляет Пентагоном – Владимир Карасев

Еврейский институт национальной безопасности Америки (Jewish Institute for National Security of America), он же «Джинса» (JINSA) публично заявил о формировании множества положений законопроекта США «Об оборонной политике» на этот год, в том числе положений по укреплению интеграции оборонно-промышленной базы США и Израиля и возобновлению ранее существовавших совместных американо-израильских военных программ Фото: U.