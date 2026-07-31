Порядок, госуда...
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Порядок, государство

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"Мы за мир". Трамп отрезвил Зеленского: США не спешат давать Киеву Patriot

"Мы за мир". Трамп отрезвил Зеленского: США не спешат давать Киеву Patriot

Трамп еще обдумывает вопрос о передаче Украине лицензий на производство ракет Patriot. Президент США в интервью FT заявил, что решение еще не принято, несмотря на слова Зеленского о достигнутой договоренности.

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