"Мы за мир". Трамп отрезвил Зеленского: США не спешат давать Киеву Patriot

Трамп еще обдумывает вопрос о передаче Украине лицензий на производство ракет Patriot. Президент США в интервью FT заявил, что решение еще не принято, несмотря на слова Зеленского о достигнутой договоренности.
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