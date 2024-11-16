112,3 тыс прочтений Первый поезд прошел по Тихоокеанской железной дороге. Новую линию длиной 531 км построили с нуля за два года, работая даже в минус 60.
В России незаметно построили новую железную дорогу длиной более 500 км
Комментарии
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зуфар юсупов
Только вот вопрос: а каким гражданам фактически все это принадлежит? Россиянам или иностранца. Ведь капиталл как бы российский, оказывается вовсе не российский. И не очередное ли это разграбление России???
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18 час.
Вадим Кузнецов
Появление еще одного железнодорожного маршрута в России - это хорошая новость.
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17 час.
МЕ
Михаил Е
Альтернатива РЖД по вывозу сырья
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16 час.
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