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Министр Кац: Израиль не поставит в Газу свет и воду до освобождения заложников

Министр Кац: Израиль не поставит в Газу свет и воду до освобождения заложников

Израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что Израиль не возобновит поставки электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа до того момента, пока палестинцы не освободят всех израильтян, взятых в заложники.

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